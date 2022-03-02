У белорусских водителей отобрали фуры на Украине

У белорусских водителей на Украине отобрали груженые фуры с товарами. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

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Следователи заявили, что 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» в Волынской области Украины находились пять белорусских седельных тягачей с полуприцепами. Они перевозили «товарно-материальные ценности».

По данным СК, во время стоянки к водителям подошли вооруженные люди в форме без отличительных знаков и потребовали, чтобы те покинули грузовики, оставив ключи в салонах автомобилей.

«После, они, под угрозой применения оружия, заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», - утверждают следователи.

По их словам, ущерб для белорусских компаний составил 200 тысяч евро. Белорусские следователи возбудили дело по части 3 статьи 207 (разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере).