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4 часа назад

У белорусских водителей отобрали фуры на Украине

Мария Иванова

У белорусских водителей на Украине отобрали груженые фуры с товарами. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

У белорусских водителей отобрали фуры на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи заявили, что 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» в Волынской области Украины находились пять белорусских седельных тягачей с полуприцепами. Они перевозили «товарно-материальные ценности».

По данным СК, во время стоянки к водителям подошли вооруженные люди в форме без отличительных знаков и потребовали, чтобы те покинули грузовики, оставив ключи в салонах автомобилей.

«После, они, под угрозой применения оружия, заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», - утверждают следователи.

По их словам, ущерб для белорусских компаний составил 200 тысяч евро. Белорусские следователи возбудили дело по части 3 статьи 207 (разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере).

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Действия российских властей поддержали власти Белоруссии.

Происшествия,Владимир Путин,
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