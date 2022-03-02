Разбойное нападение на магазин в Раменском попало на видео

В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в разбойном нападении на магазин. 29-летний житель города Люберцы зашел в торговую точку, находящуюся в поселке Быково и, угрожая ножом работнице, похитил из кассы денежные средства, затем скрылся с места преступления. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео ограбления.