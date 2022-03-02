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6 часов назад

Разбойное нападение на магазин в Раменском попало на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в разбойном нападении на магазин. 29-летний житель города Люберцы зашел в торговую точку, находящуюся в поселке Быково и, угрожая ножом работнице, похитил из кассы денежные средства, затем скрылся с места преступления. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео ограбления.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят кухонный нож, предположительно, используемый при совершении преступления», – уточняет портал.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», подозреваемый заключен под стражу.

Происшествия,Криминал,Видео,
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