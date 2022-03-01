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3 часа назад

Известного российского сценариста жестоко избили в Москве

Мослента

Сценариста известного российского блокбастера «Затмение» Олега Сироткина жестоко избили в Москве, пишет РЕН ТВ.

Известного сценариста жестоко избили в Москве
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.comКонстантин Кокошкин / Globallookpress.com

Инцидент произошел на улице Покровка. По словам пострадавшего, сотрудники сервисного центра, куда он отдал на ремонт телефон, напали на него и избили. «Я стал требовать вернуть мне телефон в любом состоянии, просто вернуть телефонную трубку, потому что они держали ее неделю», — рассказал Сироткин, уточнив, что это и стало причиной конфликта.

Появилось видео конфликта актера Рыжикова с курьером

Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Среди наиболее популярных работ Сироткина такие фильмы, как «Марш Турецкого-3», «Подарок с характером», «Дикий», «Игра в прятки» и другие.

Ранее дочь известного музыканта, лидера группы Jah Division Герберта Моралеса Людмилу Моралес избили в московском магазине.

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