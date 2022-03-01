Известного сценариста жестоко избили в Москве

Инцидент произошел на улице Покровка. По словам пострадавшего, сотрудники сервисного центра, куда он отдал на ремонт телефон, напали на него и избили. «Я стал требовать вернуть мне телефон в любом состоянии, просто вернуть телефонную трубку, потому что они держали ее неделю», — рассказал Сироткин, уточнив, что это и стало причиной конфликта.