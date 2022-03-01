Защита экс-майора ФСБ Мрищука обжаловала уменьшение его обвинения

Защита бывшего сотрудника УФСБ по Москве и Московской области майора Александра Мрищука, обвиняемого в хищении дорогостоящей техники Apple на 15,2 млн рублей во время следственных действий, обжаловала исключение из его обвинения статьи 290 УК РФ — «Бандитизм». Об этом Business FM сообщил его адвокат Янис Юкша.

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По его словам, соответствующие жалобы он направил руководству Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, а также прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому. Адвокат отметил, что исключение из обвинения статьи 290 УК РФ («Бандитизм»), лишает его подзащитного и четверых других обвиняемых права на суд присяжных.

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«Вроде как нам хорошо сделало следствие, объем обвинения уменьшили, но на самом деле фигурантов лишили права на реализацию их конституционного права на суд присяжных при помощи такого ухищрения», — сказал защитник

В настоящее время расследование дела и четверых других фигурантов завершено. 22 февраля Октябрьский районный суд Краснодара ограничил обвиняемых и их адвокатов в ознакомлении с делом до 23 февраля. Ожидается, что в ближайшее время обвинительное заключение утвердит прокуратура, после чего дело направят в суд. По мнению Юкши, дело, скорее всего, окажется в Балашихинском гарнизонном военном суде.

Ране дело Мрищука, а также еще четверых активистов общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания — ЧВК «Е.Н.О.Т.») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного с 12 октября 2021 года рассматривалось во 2-м Западном окружном военном суде с участием присяжных. Однако 26 октября суд вернул резонансное дело в прокуратуру, а фактически на доследование в связи с нарушением при составлении обвинительного заключения.

Когда дело вновь оказалось в региональном СК, фигурантам перепредъявили обвинение, исключив статью 209 УК РФ («Бандитизм»)

По версии обвинения, Мрищук создал преступное сообщество из активистов вышеназванной организации. Они совершили по меньшей мере два разбойных нападения и кражу у лиц, задействованных в незаконных схемах по поставкам дорогостоящей техники, преимущественно Apple, ввезенной из-за рубежа в обход уплаты таможенных платежей. Помимо участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), подсудимым вменяют разбой (ст. 162 УК РФ) и кражу (ст. 158 УК РФ). Свою вину они не признают. Все фигуранты находятся под стражей.