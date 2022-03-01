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3 часа назад

В Мытищах прогремел взрыв

Елена Прошина

В Мытищах произошел взрыв на подземной парковке. Как сообщает Readovka, по предварительным данным, там взорвался автомобиль.

Инцидент произошел на подземном паркинге на Троицкой улице. По словам очевидцев, сейчас там бушует пожар. Информации о пострадавших в происшествии нет.

Напомним, что 25 февраля в Москве в многоэтажном доме на 5-м проезде Подбельского прогремел взрыв. По предварительной версии, в квартире на третьем этаже взорвался бытовой газ. В результате в доме выбило окна вместе с рамами, оказались разрушены два межкомнатных перекрытия. В результате происшествия госпитализировали одного человека.

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в России

Незадолго до этого пятилитровый баллон с газом взорвался в многоквартирном доме в Сатках Челябинской области. В результате ЧП пострадали мужчина и ребенок, оба были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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