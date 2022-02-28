В Москве женщина похитила у пенсионеров 1 миллион рублей. Дама представлялась по телефону сотрудницей правоохранительных органов и под предлогом «ваш родственник попал в беду» требовала у потерпевших передать ей крупные суммы денежных средств. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с подозреваемой.