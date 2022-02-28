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2 часа назад

Обманувшую пенсионеров мошенницу в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве женщина похитила у пенсионеров 1 миллион рублей. Дама представлялась по телефону сотрудницей правоохранительных органов и под предлогом «ваш родственник попал в беду» требовала у потерпевших передать ей крупные суммы денежных средств. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с подозреваемой.

Установлено, что 23-летняя приезжая, не имеющая постоянной работы, обманула трех пожилых жителей столицы. Деньгами мошенница распорядилась по своему смотрению. Сейчас злоумышленница дает признательные показания.

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