Народная милиция ЛНР взяла под контроль КПП "Станица Луганская". Видео. Видео

Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль КПП "Станица Луганская" и одноименного населенного пункта. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь ведомства Иван Филипоненко .

На опубликованных кадрах видно, что военные вошли в населенный пункт и сменили украинский флаг на флаг ЛНР.

В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. В понедельник он подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации.