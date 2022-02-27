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2 часа назад

Народная милиция ЛНР взяла под контроль КПП "Станица Луганская". Видео. Видео

Александр Кузьмин

Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль КПП "Станица Луганская" и одноименного населенного пункта. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь ведомства Иван Филипоненко.

На опубликованных кадрах видно, что военные вошли в населенный пункт и сменили украинский флаг на флаг ЛНР.

В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. В понедельник он подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации.

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