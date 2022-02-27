Беженцы из Донбасса рассказали об обстановке на родине. Видео

Беженцев из Донбасса доставили в Сухум и разместили в пансионате "Айтар". В субботу Ruptly удалось пообщаться с прибывшими и подробнее узнать про их жизненные обстоятельства.
Жительница Горловки Мария Кравченко рассказала, что в последнее время в ее родном городе наблюдались проблемы со светом и водой, а также было затруднено передвижение транспорта.
В свою очередь жительница Луганска Екатерина Остапенко поделилась, что покинуть республику ее заставило беспокойство о детях.
"Мы жили, работали до последнего времени, ходили в садик. И неделю назад у нас снова начались военные действия на нашей территории. Нам пришлось уехать, потому что девочки пугались звуков взрывов", - сказала жительница Луганска.
Женщина пояснила, что жители Донбасса ждали признания суверенности республик.