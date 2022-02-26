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1 час назад

Горящий на КАД автомобиль в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

На КАД сняли полыхающий Nissan, огнетушитель не помог. Об этом передает "Фонтанка".

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, вызов на 32-й километр внутреннего кольца поступил в 9:03. В легковом «Ниссане» горели моторный отсек и кузов. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) потушили его к 9:24. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

На видео в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — полыхающий кроссовер с жёлтым знаком «Начинающий водитель», стоящий в правой полосе.

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