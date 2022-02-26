Горящий на КАД автомобиль в Петербурге показали на видео

На КАД сняли полыхающий Nissan, огнетушитель не помог. Об этом передает "Фонтанка" .

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, вызов на 32-й километр внутреннего кольца поступил в 9:03. В легковом «Ниссане» горели моторный отсек и кузов. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) потушили его к 9:24. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.