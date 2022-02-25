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31 минуту назад

В Донецке произошел новый взрыв

Газета.Ru

Корреспондент РИА «Новости» сообщил о новом взрыве в Донецке.

В Донецке произошел новый взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел около 20.40. В настоящее время в центральной части города не заметно возгораний или дыма. Детали произошедшего выясняются.

Ранее в городе уже произошли несколько взрывов. Так, взрывное устройство сработало на территории телецентра в Донецке. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

До этого неизвестные совершили попытку покушения на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова, сообщили в Министерстве госбезопасности республики. В результате двух взрывов минно-взрывную травму получил местный житель, сам Кононов не пострадал. Только за последнюю неделю в Донбассе организовано не менее шести покушений.

Также сообщалось о мощном взрыве у здания дома правительства ДНР. Взорвавшийся автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову, он не пострадал.

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