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1 час назад

Водитель маршрутки в Подмосковье избил пассажира и получил штраф

Мослента

В подмосковном Ногинске водитель маршрутки избил пассажира и получил штраф от перевозчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Водитель маршрутки избил пассажира в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, пассажир зашел в салон коммерческой маршрутки №69, следующей от Электростали до Ногинска, в состоянии алкогольного опьянения. Водитель потребовал от мужчины в ультимативной форме покинуть салон, затем вытолкал его из салона и несколько раз ударил.

Пресс-секретарь автотранспортной компании Анна Харитонова в интервью журналистам рассказала, что по правилам пассажирам запрещено распивать в салоне алкогольные напитки. При этом она отметила, что водитель должен был вежливо попросить мужчину покинуть салон, а в случае отказа вызвать полицию.

Харитонова также сообщила, что водитель оштрафован за некорректное поведение. Кроме того, он получил предупреждение: при первой же жалобе ему грозит увольнение.

Ранее пассажирка автобуса устроила скандал из-за маски и сломала мужчине очки.

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