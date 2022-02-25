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1 час назад

В Москве обнаружили тело известного автора учебников по истории

Елена Прошина

В Москве обнаружили мертвой известного автора учебников по истории Любви Семенниковой. Как сообщает «КП», тело женщины пролежало в квартире около недели после смерти.

В Москве обнаружили тело известного автора учебников по истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне жители одного из домов на Зелёном проспекте на востоке столицы обратились в полицию. Они пожаловались, что их пожилая соседка перестала открывать дверь и выходить на улицу. Жильцы дома беспокоились, поскольку у 79-летней семенниковой не было родственников.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры и вошли внутрь, они обнаружили тело женщины, которое пролежало там уже около недели. Причина смерти не называется, но предположительно, она произошла по естественным причинам.

Любовь Семенникова была доктором исторических наук, возглавляла кафедру истории Российского государства Института государственного управления и Социальных Исследований МГУ, а позже стала заместителем директора этого института.

Она входила в состав научно-методического совета Министерства общего и специального образования РФ и в советы по защите докторских диссертаций. За время своей работы она выпустила более сотни научных работ, несколько монографий и множество учебников по истории России для высшего и среднего профессионального образования.

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