Экс-сотрудницу агентства Sputnik задержали в аэропорту Эдинбурга

Бывшая сотрудница российского агентства Sputnik, британка Джоанна Росс, рассказала, как пограничники изъяли ее телефон после задержания и допроса в аэропорту Эдинбурга. Об том пишет газета Times.

Росс работала исполнительным продюсером в эдинбургском офисе Sputnik UK с 2015 по 2019 год, сейчас она - внештатный автор российского веб-сайта InfoBrics. Она утверждает, что ее допрашивали два офицера пограничной полиции в штатском по возвращению в Шотландию с отдыха в Малаге.

"Это был такой шок. Они взяли мой телефон. Они обыскали меня и мои сумки. Нашла там телефон дочери и забрала и его", - рассказала женщина.

По ее словам, в погранслужбе интересовались целым рядом вопросов, начиная от размера зарплаты ее партнера и заканчивая связями журналистки в России.

"Телефоны мне наконец-то вернули, но, насколько я понимаю, предстоит проверка данных, которые могут "представить угрозу национальной безопасности", - написала Росс в Twitter.

В МВД Великобритании отказались давать изданию комментарий по поводу произошедшего, а в полиции Шотландии сообщили, что не получали ни от кого жалоб по поводу инцидента.

Ранее TikTok заблокировал аккаунт РИА "Новости", перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей. Позже он был разблокирован - после того, как в ситуацию вмешался Роскомнадзор.