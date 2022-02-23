В российском регионе девочка утонула в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 11-летней девочки в одном из бассейнов в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего")», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК российского региона.

По предварительным данным, волосы девочки засосало в отверстие для слива воды, она не смогла вынырнуть и утонула. Следователи устанавливают виновных должностных лиц компании, которая не обеспечила должный контроль за посетителями.