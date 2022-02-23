В Крыму предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму , готовившийся сторонниками "Правого сектора" (запрещен в РФ ), задержаны шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - подчеркнули в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что в гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. "В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет", - добавили в спецслужбе. Кроме того, у них изъяли символику "Правого сектора".