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17 минут назад

В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"

ТАССиещё 6

ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, готовившийся сторонниками "Правого сектора" (запрещен в РФ), задержаны шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Крыму предотвратили теракт
Фото: ТАССТАСС

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - подчеркнули в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что в гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. "В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет", - добавили в спецслужбе. Кроме того, у них изъяли символику "Правого сектора".

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