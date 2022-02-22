В российском городе трое рабочих упали в шахту лифта

Фото: РИА Новости РИА Новости

По предварительным данным, мужчины производили работы в строящемся доме. Рабочие соорудили себе деревянный помост, который обрушился под тяжестью их веса.

Уточняется, что все трое были доставлены в больницу. По информации РЕН ТВ, один из пострадавших скончался в реанимации, не приходя в сознание. У других были диагностированы переломы.

«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Врадий.