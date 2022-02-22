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33 минуты назад

В Москве пропала дочь известного советского дипломата

Вероника Полынина

В Москве пропала дочь советского дипломата, участника Ялтинской и Потсдамской конференций Алексея Павлова Светлана Мойкина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщине 87 лет, она страдает деменцией. Внучка Светланы Мойкиной Дарья считает, что ее похитили мошенники, которые намерены лишить ее недвижимости и сбережений.

Дарья рассказала, что некоторое время назад ее бабушка познакомилась с мужчиной, который пришел к ней в квартиру под видом продавца и втерся в доверие. Они стали жить вместе «как семейная пара». Дарья навела справки о новом бабушкином ухажере в правоохранительных органах. Выяснилось, что он ранее был судим за убийство, разбой, кражу и незаконное хранение оружия.

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Тем временем, пожилая женщина оформила на сожителя доверенность на свои банковские счета и недвижимость. Как утверждает ее внучка, вскоре размер счетов стал стремительно уменьшаться. Мужчина переводил деньги на свои счета или снимал наличные в банкоматах. По подсчетам Дарьи, Светлана уже лишилась 20 млн рублей.

Внучка рассказала, что на днях бабушка позвонила и сообщила, что ее друг везет ее на дачу, после чего перестала выходить на связь.

«Мы подключили все ресурсы и, конечно, обзвонили все больницы, морги и все, что можно было. В итоге нашли ее в больнице с переломом шейки бедра. Мы туда примчались, и нам сказали, что два часа назад двое мужчин ее уже забрали», - рассказала она.

В настоящий момент местонахождение Светланы Мойкиной неизвестно. Ее семья обратилась за помощью к министру иностранных дел Сергею Лаврову.

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