Труп нашли на крыльце офисного здания в центре Москвы

Мужчина найден мертвым на улице в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, правоохранителям поступила информация о трупе в общественном месте на ул. Краснопрудная.
«На крыльце офисного здания найдено тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид умершему 35-40 лет, он худощавый, темноволосый, среднего роста. На мужчине разноцветная куртка, черные джинсы. На ногах обуви нет, только носки», - сказал источник.
Предварительная причина смерти - переохлаждение и алкогольное опьянение. Выясняются подробности случившегося, устанавливается личность умершего.