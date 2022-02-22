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58 минут назад

Труп мужчины обнаружили на крыльце офисного здания в центре Москвы

Агентство «Москва»

Мужчина найден мертвым на улице в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Труп нашли на крыльце офисного здания в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, правоохранителям поступила информация о трупе в общественном месте на ул. Краснопрудная.

«На крыльце офисного здания найдено тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид умершему 35-40 лет, он худощавый, темноволосый, среднего роста. На мужчине разноцветная куртка, черные джинсы. На ногах обуви нет, только носки», - сказал источник.

Предварительная причина смерти - переохлаждение и алкогольное опьянение. Выясняются подробности случившегося, устанавливается личность умершего.

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