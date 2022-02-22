Труп нашли на крыльце офисного здания в центре Москвы

«На крыльце офисного здания найдено тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид умершему 35-40 лет, он худощавый, темноволосый, среднего роста. На мужчине разноцветная куртка, черные джинсы. На ногах обуви нет, только носки», - сказал источник.