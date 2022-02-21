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59 минут назад

Появились подробности покушения на главу представительства ЛНР в СЦКК

Lenta.ruиещё 1

До 15 килограммов взрывчатки использовалось при покушении на руководителя представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаила Филипоненко. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на МВД республики.

Появились подробности покушения на главу представительства ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, осколки разлетелись на около 50 метров.

«Машина (пострадавшая при взрыве — прим. «Ленты.ру») очень мощная, и одним килограммом здесь не обойтись. От нее (машины) практически ничего не осталось», — сказал он.

Помимо Филипоненко пострадал его водитель. Взрыв произошел на стоянке представительства вечером 21 февраля.

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