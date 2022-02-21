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51 минуту назад

Жилым домам в поселке Краснодарского края угрожают оползни. Видео

Александр Кузьмин

Жители поселка Пересыпь в Краснодарском крае жалуются на оползни на береговой линии рядом с жилой зоной.

Особенно сильные разрушения произошли после дождей. Данная угроза беспокоит сельчан на протяжении более пяти лет. Они неоднократно обращались в различные ведомства, но не получали однозначного ответа.

"Во всех инстанциях все сводилось к Министерству природных ресурсов. Оттуда из года в год под копирку приходит один и тот же ответ, что это не их компетенция: "Обращайтесь в местные органы". А откуда у нашего местного органа может быть такая сумма денег, чтобы изучить, почему это происходит и что здесь происходит?" - рассказала местная жительница Наталья Чумак 16 февраля.

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