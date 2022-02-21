В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
14 минут назад

Москвич подал в суд на «Макдоналдс»

Елена Прошина

Житель Москвы подал иск к ООО «Макдоналдс» после того, как сломал плечо, поскользнувшись на скользком полу одного из ресторанов быстрого питания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Перовского районного суда.

Москвич подал в суд на «Макдоналдс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем иске москвич просит взыскать утраченный заработок в размере почти 330 тыс. руб., расходы на лечение и приобретение лекарств - более 20 тыс. руб., транспортные расходы – более 2 тыс. руб. и стоимость юридических услуг - 27,5 тыс. руб. Кроме того, он заявил компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом.

«Общая сумма исковых требований превышает 601 тыс. руб.", - сообщили в суде.

Заседание по иску назначено на 16 марта.

В исковом заявлении поясняется, что москвич поскользнулся на мокром полу ресторана в Перовском районе столицы. При этом отсутствовал указатель, что пол мокрый. Мужчина в результате падения получил перелом плеча правой руки, этот факт был зафиксирован в травмпункте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители