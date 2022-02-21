Москвич подал в суд на «Макдоналдс»

Житель Москвы подал иск к ООО «Макдоналдс» после того, как сломал плечо, поскользнувшись на скользком полу одного из ресторанов быстрого питания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Перовского районного суда.

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В своем иске москвич просит взыскать утраченный заработок в размере почти 330 тыс. руб., расходы на лечение и приобретение лекарств - более 20 тыс. руб., транспортные расходы – более 2 тыс. руб. и стоимость юридических услуг - 27,5 тыс. руб. Кроме того, он заявил компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом.

«Общая сумма исковых требований превышает 601 тыс. руб.", - сообщили в суде.

Заседание по иску назначено на 16 марта.