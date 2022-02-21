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15 минут назад

Мигранты в Тюмени убили женщину и спрятали тело в мусорный бак

Елена Прошина

Суд в Тюмени арестовал двух мигрантов, которые подозреваются в том, что убили знакомую на почве ревности, а тело выбросили в мусорный бак, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Мигранты в Тюмени убили женщину и спрятали тело в мусорный бак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, 11 февраля два мигранта, одному из которых 44 года, второй – 30 лет, предварительно договорившись, убили свою 37-летнюю знакомую, тоже гражданку иностранного государства. Инцидент произошел в одном из домов на улице Интернациональной в Тюмени. После этого приезжие выкинули тело в уличный мусорный бак.

Оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение. Суд заключил их под стражу.

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