Мигранты в Тюмени убили женщину и спрятали тело в мусорный бак

Суд в Тюмени арестовал двух мигрантов, которые подозреваются в том, что убили знакомую на почве ревности, а тело выбросили в мусорный бак, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 11 февраля два мигранта, одному из которых 44 года, второй – 30 лет, предварительно договорившись, убили свою 37-летнюю знакомую, тоже гражданку иностранного государства. Инцидент произошел в одном из домов на улице Интернациональной в Тюмени. После этого приезжие выкинули тело в уличный мусорный бак.