В Москве, у клуба «Балаган» в Столярном переулке, произошла стрельба. В ночь на 20 февраля, по сообщениям свидетелей, из машины Mercedes Gelandewagen вышло несколько человек, совершивших два выстрела из травматического пистолета. По другим данным, выстрелы были произведены прямо из машины. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.