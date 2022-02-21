В Москве, у клуба «Балаган» в Столярном переулке, произошла стрельба. В ночь на 20 февраля, по сообщениям свидетелей, из машины Mercedes Gelandewagen вышло несколько человек, совершивших два выстрела из травматического пистолета. По другим данным, выстрелы были произведены прямо из машины. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.
«Гелендваген» полиция обнаружила в 20 километрах от места стрельбы, у дома № 37 по улице Лобачевского. 34-летнего водителя уже задержали. По данным СМИ, им оказался уроженец Брянской области Михаил Ананьев. Кроме того, по данным СМИ, был задержан и пассажир элитного авто.
Полиция проводит проверку и выясняет мотивы злоумышленников.
Ранее, 18 февраля, на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел конфликт со стрельбой. Двое мужчин получили ранения.