В подмосковной Дубне подросток явился в школу в форме чоповца с оловянным пистолетом. Девятиклассник заявил охраннику, что теперь он будет следить за порядком, после чего стал ломать окна и подрался с мужчиной. Кадры начала конфликта публикует Telegram-канал SHOT.
15-летний ученик девятого класса нашел дома старую форму сотрудника ЧОПа и игрушечный пистолет времен СССР. Видимо, школьник хотел разыграть окружающих и пришел в одежде сотрудника охранных услуг в учебное заведение и учинил там дебош. В итоге молодого человека доставили в отдел полиции. А когда за несовершеннолетним сыном приехал его отец, тот сломал своему родителю нос, уточняет канал.