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57 минут назад

Подросток в форме чоповца устроил дебош в школе. Видео

Александр Кузьмин

В подмосковной Дубне подросток явился в школу в форме чоповца с оловянным пистолетом. Девятиклассник заявил охраннику, что теперь он будет следить за порядком, после чего стал ломать окна и подрался с мужчиной. Кадры начала конфликта публикует Telegram-канал SHOT.

15-летний ученик девятого класса нашел дома старую форму сотрудника ЧОПа и игрушечный пистолет времен СССР. Видимо, школьник хотел разыграть окружающих и пришел в одежде сотрудника охранных услуг в учебное заведение и учинил там дебош. В итоге молодого человека доставили в отдел полиции. А когда за несовершеннолетним сыном приехал его отец, тот сломал своему родителю нос, уточняет канал.

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