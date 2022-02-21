В подмосковной Дубне подросток явился в школу в форме чоповца с оловянным пистолетом. Девятиклассник заявил охраннику, что теперь он будет следить за порядком, после чего стал ломать окна и подрался с мужчиной. Кадры начала конфликта публикует Telegram-канал SHOT.