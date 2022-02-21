В центре Москвы массово подрались девушки

Конфликт между девушками в развлекательном заведении в центре Москвы перерос в массовую драку с битьем посуды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, одна из участниц пострадала и была госпитализирована, трое доставлены в отделение полиции.