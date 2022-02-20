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41 минуту назад

Композитора Александра Колкера ударили ножом в лифте в Петербурге

Илья Родин

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на знаменитого композитора, автора песен «Качает, качает», «Стоят девчонки» Александра Колкера. Злоумышленник зашел с ним в кабину лифта, попытался задушить, затем несколько раз ударил ножом. После этого преступник скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Композитора Колкера попытались зарезать в лифте
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

Отмечается, что испачканное в крови оружие он бросил под лестницу, перед тем как убежать.

88-летний Александр Колкер самостоятельно сообщил о нападении в полицию и наотрез отказался от помощи врачей скорой.

«Московский комсомолец» напоминает, что на Колкера уже нападали 10 лет назад. Грабитель вошел вместе с ним в лифт и отобрал все наличные деньги, что были у него с собой - шесть тысяч рублей.

Ранее сообщалось о задержании в Петербурге преступника, который зарезал продавщицу секс-шопа. Злоумышленник нанес молодой женщине 12 ударов ножом и скрылся с места преступления. На допросах он всячески выгораживает себя. Но его вина подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

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