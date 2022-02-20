Композитора Колкера попытались зарезать в лифте

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на знаменитого композитора, автора песен «Качает, качает», «Стоят девчонки» Александра Колкера. Злоумышленник зашел с ним в кабину лифта, попытался задушить, затем несколько раз ударил ножом. После этого преступник скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что испачканное в крови оружие он бросил под лестницу, перед тем как убежать.
88-летний Александр Колкер самостоятельно сообщил о нападении в полицию и наотрез отказался от помощи врачей скорой.
«Московский комсомолец» напоминает, что на Колкера уже нападали 10 лет назад. Грабитель вошел вместе с ним в лифт и отобрал все наличные деньги, что были у него с собой - шесть тысяч рублей.
Ранее сообщалось о задержании в Петербурге преступника, который зарезал продавщицу секс-шопа. Злоумышленник нанес молодой женщине 12 ударов ножом и скрылся с места преступления. На допросах он всячески выгораживает себя. Но его вина подтверждается записями с камер видеонаблюдения.