Композитора Колкера попытались зарезать в лифте

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на знаменитого композитора, автора песен «Качает, качает», «Стоят девчонки» Александра Колкера. Злоумышленник зашел с ним в кабину лифта, попытался задушить, затем несколько раз ударил ножом. После этого преступник скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: www.kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru

Отмечается, что испачканное в крови оружие он бросил под лестницу, перед тем как убежать.

88-летний Александр Колкер самостоятельно сообщил о нападении в полицию и наотрез отказался от помощи врачей скорой.

«Московский комсомолец» напоминает, что на Колкера уже нападали 10 лет назад. Грабитель вошел вместе с ним в лифт и отобрал все наличные деньги, что были у него с собой - шесть тысяч рублей.