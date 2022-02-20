Момент ДТП с участием маршрутки и легковушки в Петербурге попал на видео

Вечером в субботу, 19 февраля, в Петербурге произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом передает "Петербургский дневник".

По словам свидетелей, машины не поделили дорогу на пересечении Малого проспекта Васильевского острова и Наличной улицы. Момент столкновения попал на видео. Ролик, записанный на камеру видеорегистратора, разместили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».