Момент ДТП с участием маршрутки и легковушки в Петербурге попал на видео

Вечером в субботу, 19 февраля, в Петербурге произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом передает "Петербургский дневник".
По словам свидетелей, машины не поделили дорогу на пересечении Малого проспекта Васильевского острова и Наличной улицы. Момент столкновения попал на видео. Ролик, записанный на камеру видеорегистратора, разместили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как маршрутка на большой скорости влетает в автомобиль. В результате удара иномарку отбросило, сама же маршрутка развернулась боком.