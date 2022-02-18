В центре Донецка прогремел взрыв

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, пишет РИА Новости.

Врыв произошел в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. В настоящее время на месте виден огонь, ближайшие здания не повреждены. О жертвах информации нет.

Как сообщается в Телеграм-канале «Донбасс решает» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, на парковке у здания Дома правительства около 19.00 была взорвана машина. На место выехали сотрудники МЧС.

Жителей призвали сохранять спокойствие, быть бдительными. А также максимально ограничить движение по городу.

Ранее сообщалось, что в Донецке началась эвакуация. В настоящее время Донецк готовятся покинуть дети из детских домов. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики на официальных ресурсах опубликовали информацию о времени и месте сбора жителей для эвакуации. Во всех районах города определены пункты, где жителей будут ждать автобусы.