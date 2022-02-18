Мать одного из срочников, пострадавшего в ходе массового избиения в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края, рассказала подробности инцидента. В беседе с «Газетой.Ru» Наталья Кичигина объяснила, что перед тем, как старший прапорщик начал избивать солдат, между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой «он всячески унижал солдат вплоть до того, что изнасилует». После инцидента сын Кичигиной был доставлен в Хабаровский госпиталь, а остальные пострадавшие до сих пор находятся в части.

«Поскольку мы местные, из Хабаровска, у нас больше возможностей привлечь к себе внимание. Поэтому мой ребенок единственный доставлен в госпиталь, а остальные не обследованы. Какая тяжесть травм у ребят неизвестно, потому что руководство пытается замолчать. Как только мальчишки окажутся в госпитале, то госпиталь автоматически будет сообщать в прокуратуру, комендатуру и, соответственно, пойдет разбирательство. Поэтому они вроде как водят некоторых в медсанчасть: в обмороки не падают, не умирают и хорошо. Парни пишут мне сообщения с описанием событий, их пытаются запугивать, с ними проведена работа. Рота 40-50 человек, пострадала где-то половина. Кого-то били слабо, а в дальнейшем мальчишек били сильнее. Большая часть ребят сказали, что ничего не видели, им так было объяснено. А те ребята, которые служат вместе с моим сыном, подтверждают данные», — рассказала она.

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По словам Кичигиной, на сегодняшний день руководство части не предприняло никаких действий, а старший прапорщик и сержант, которых обвиняют в избиении, продолжают работать.

«На сегодняшний день руководство части не отзвонилось, никаких действий не предприняло. Эти двое, которые избивали, два дня были на казарменном положении, а сегодня уже находились в части. Ходят, разговаривают с людьми, объясняют, что нужно говорить, что никто ничего не видел. Работает только военная прокуратура, проводится проверка, но по факту все осталось как есть. В госпитале изолирован только мой ребенок, остальные пострадавшие мальчишки на месте. У одного была травмирована голова, он из Тюмени, заступиться здесь за него некому, мама, наверное, не в курсе. Парню замазали рану зеленкой и на этом посчитали, что он здоров. Я узнавала в госпитале поселения Анастасьевка, который расположен рядом и к которому относится военная часть — там обычный фельдшерский пункт и никаких аппаратов рентгена или УЗИ не имеется. Пытаются замолчать, не придавая глобальности этому событию. Служебная проверка не проводится, сержант и прапорщик от рабочих мест не отстранены. Военная прокуратура приезжала к моему сыну в госпиталь, брали заявление и все», — заключила Кичигина.

В воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края были избиты срочники. Об этом URA.RU сообщила мать одного из пострадавших Наталья Кичигина. Она также направила обращение (имеется в распоряжении редакции) президенту РФ Владимиру Путину, Генпрокурору Игорю Краснову, министру обороны РФ Сергею Шойгу, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

«16.02.2022 года, примерно в 01:30 ночи, мне позвонил из воинской части мой сын Власов Артур Андреевич, сообщил мне о том, что он и его сослуживцы были избиты старшим прапорщиком (персональные данные неизвестны — ред.) и сержантом, также сын сообщил, что ему отбили почки предметом похожим на биту и сейчас его ведут в больницу, также при этих обстоятельствах пострадал солдат Семенов Виктор из взвода связи, ему были нанесены увечья в область головы, тем самым на месте раны открылось обильное кровотечение», — рассказала в обращении мать срочника.

По словам пострадавших, ночью пьяный старший прапорщик начал сверять номера на тапочках и тумбочках солдат. У кого не совпадало, тех выстроил и начал избивать палкой. Власов решил заступиться за себя и сослуживцев и схватил прапорщика за руки, попросив при этом сержанта успокоить пьяного. Но тот предпочел несколько раз ударить битой по почкам парня. Власова направили в 301 военный госпиталь.

Сейчас точно известны имена шести пострадавших срочников (всего избитых гораздо больше, по словам солдат). Из взвода охраны — Андрей Сувига и Максим Савельев, призванные из Омска, Данил Панин из Воскресенска (Московская область), Артур Власов из Хабаровска и Петр Юзеев (адрес призыва неизвестен). Из взвода связи — Виктор Семенов из Тюмени.

Старший прапорщик и сержант, по словам Кичигиной, сейчас задержаны. Она отметила, что последний просил номер ее сына, чтобы предложить ему компенсацию. Семья отказалась от денег.

Информацию об инциденте подтвердила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб.

«Со слов представителей солдатских матерей на месте, замполит дивизии посоветовал меньше говорить [об инциденте], меньше разносить это: „Мы сами разберемся“. Они сейчас подают эту историю как массовая потасовка между сослуживцами: якобы они стали участниками неуставных отношений по отношению друг к другу, а эти два человека, которые избивали их, на самом деле их разнимали», — сообщила Голуб.

Получить оперативно комментарий в Восточном военном округе не удалось. На звонки в пресс-службе не отвечали. Туда был направлен запрос.

Аналогичные случаи

Следственные органы возбудили несколько уголовных дел по факту избиения солдата в воинской части Хабаровского края. Как выяснилось, сослуживцы обвинили контрактника в предательстве, затем пытались отобрать телефон и 20 тысяч рублей, а после сильно избили, сообщает Life Shot. Разбирательство началось только после того, как видео, на котором видно, что над молодым человеком издеваются, попало в Сеть.

Избиение солдата сослуживцами происходило в войсковой части 46102 в городе Бикин Хабаровского края. По данным издания, избили 21-летнего Ислама Алиева. За день до происшествия у 22-летнего Исмаила Магомедова и 18-летнего Шамиля Торчокова произошёл конфликт с неизвестным местным жителем. Претензии к Алиеву возникли из-за того, что он якобы вместо того чтобы присоединиться, ушёл в казарму.

Сослуживцы решил наказать юношу.

Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу, — сообщил «Российской газете» военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.

Возбуждены уголовные дела по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Проверка установила, что это был не единичный случай в данной воинской части. Избиения и вымогательства продолжались с сентября. В группу нападавших входил и рядовой, водитель-повар Ринат Гашимов. Известно также, что у одного из истязателей — Исмаила Магомедова — в крови были обнаружили следы марихуаны и опиума.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал €20 тысяч в пользу жительницы Забайкалья Любови Васильевой, сын которой покончил с собой из-за дедовщины в армии. Как сообщается на сайте ЕСПЧ, суд решил, что власти не обеспечили безопасность Сергея Васильева, а также его адекватную психологическую поддержку.

Суд установил, что в 2005 году в воинской части Забайкальского края старшие по службе издевались над сыном Васильевой Сергеем и другими рядовыми. После обращения Сергея к командованию воинскую часть расформировали, однако на пересыльном пункте он столкнулся с бывшими сослуживцами, которые пообещали ему отомстить. Молодой человек покончил с собой в поезде, который направлялся в Иркутскую область.

По данному факту была назначена прокурорская проверка, в результате которой были выявлены случаи неуставных отношений и возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Однако впоследствии оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

В Чите вынесли приговор по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова – ранее его признали виновным в убийстве восьмерых человек. Подсудимый, а также его отец подчеркивали, что преступление стало следствием дедовщины и в момент его совершения Рамиль был в состоянии аффекта. В то же время родственники пострадавших уверены: все было спланировано, а сам Шамсутдинов — «хладнокровный убийца».

В Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Гражданские иски родственников потерпевших удовлетворены частично — каждой семье погибшего присудили компенсацию в размере 1,5 млн рублей (изначально каждая семья требовала с Шамсутдинова по 3,5 млн компенсации).

Адвокат Руслан Нагиев заявил, что защита намерена обжаловать приговор. «Почти 25 лет колонии строгого режима – это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура (гособвинитель запрашивал для подсудимого 25 лет лишения свободы, — «Газета.Ru»). Присяжные проявили снисхождение, а суд – нет. Слишком суровый приговор», — сказал юрист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Не согласен с приговором и отец Рамиля Салим Шамсутдинов.

«Очень завышенные сроки. Наверное, это показательно сделали, чтобы неповадно другим было. Дали зеленый свет дедовщине, что я могу еще сказать», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее Салим Шамсутдинов подчеркивал, что изначально его сыну планировали дать пожизненное. «Но раз присяжные утвердили, что он имеет право на снисхождение, то могут только 2/3 срока дать. В общей сложности 15-17 лет он должен получить», — предполагал мужчина.

Между тем Сергей Шпак — отец солдата Владислава Шпака, который также попал под обстрел Шамсутдинова, но выжил — посчитал приговор «слишком мягким».

«Он заслуживает только пожизненного лишения свободы. Даже эти полгода смягчения давать не нужно было. Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у восьмерых человек. Он хладнокровный убийца», — заявил мужчина «Газете.Ru».

Напомним, что трагедия в воинской части ЗАТО Горный Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу, когда сдавал караул, — в результате восемь человек погибли, еще двое получили серьезные ранения. Срочник объяснил свой поступок дедовщиной, с которой он сталкивался на протяжении всей службы. По словам Шамсутдинова, в войсковой части к нему часто применяли силу. Вместе с этим он признал свою вину в расстреле.

«Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог», — в январе 2020 года напишет срочник в открытом письме.

«То, что сейчас происходит в армии – это хуже тюрьмы. До Рамиля я был уверен, что все хорошо. Сейчас же год служат – какая дедовщина может быть? А оказывается вон оно, что у нас происходит. Когда я в армии служил, тоже была дедовщина, но старослужащие не издевались, а просто учили молодых. При этом не оскорбляли, не унижали. Такого не было у нас», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» Салим Шамсутдинов.

По его словам, до армии Рамиль был прилежным и неконфликтным. «У нас даже матом в доме ругаться нельзя было», — замечал отец срочника.

Сам Рамиль в открытом письме рассказал, что не планировал скрываться от службы армии. Более того, после нее он планировал остаться служить по контракту. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения», — отмечал срочник.

Главным обидчиком Шамсутдинова был Рустам Мухатов — в марте этого года суд приговорил его к двум годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей за то, что тот применял насилие по отношению к солдатам. Мухатов признался, что, выполняя приказ сержанта, заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.

Защита Шамсутдинова полагала, что этими действиями неуставные отношения между сослуживцами не ограничивались.

Адвокат Руслан Нагиев говорил, что рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, а также вымогали у него деньги.

Несмотря на заявления свидетелей и слова самого обвиняемого о том, что причиной стали неуставные отношения, в Минобороны отвергли эту версию, заявив, что трагедия произошла из-за нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами жизни Шамсутдинова.

Тем не менее суд присяжных признал факт дедовщины и решил, что юноша заслуживает снисхождения. В итоге Рамиля признали виновным по двум статьям: «Убийство двух и более лиц», а также «Покушение на убийство двух и более лиц».

В Самарской области офицер выстрелил в солдата-срочника из пневматического оружия. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

По его словам, инцидент произошел 26 ноября в военной части № 59292 в поселке Кряж. Солдат вышел на крыльцо медпункта и увидел, как офицер со своим маленьким ребенком стреляют по собакам.

«Офицер заметил солдата и возмутился. Тот был без головного убора. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал срочнику уйти. Когда тот развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья Hatsan», — пояснил Латынин.

Он добавил, что в настоящее время против выстрелившего военнослужащего возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в госпитале, пуля попала ему в голеностоп, вытащить ее врачи пока не смогли.

Следователи задержали троих дагестанских солдат, которые жестоко избили своего сослуживца в армейской казарме города Бикин Хабаровского края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, военная полиция задержала троих военнослужащих — Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По версии следствия, дагестанские солдаты применили к своему сослуживцу физическую силу по надуманному поводу, после чего начали вымогать у него 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

Ранее 9 октября появились подробности инцидента с избиением военнослужащего дагестанскими солдатами в казарме Хабаровского края. Сообщалось, что действие, снятое на камеру и впоследствии опубликованное в сети, произошло в воинской части 46102. За день до событий 21-летний Ислам стал свидетелем конфликта между 22-летним Исмаилом, 18-летним Шамилем и неустановленным гражданским лицом. Отмечалось, что Ислам не принял участие в конфликте, а ушел в казарму — сослуживцы восприняли его поступок как предательство.