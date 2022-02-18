Строительный кран упал на людей в Кракове

«Кран, расположенный между зданиями, упал на одно из них, и его падающая рука ранила строителей на крыше здания и тех, кто стоял рядом со зданием. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм после того, как его доставили в Университетскую клинику Кракова, а другой, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался в машине скорой помощи на месте происшествия. Еще двое строителей получили ранения», – сказано в сообщении.