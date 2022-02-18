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31 минуту назад

В российской воинской части избили солдат-срочников

Lenta.ru

В воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края массово избили солдат-срочников, пострадали шесть человек. Об этом Ura.ru рассказала мать одного из военнослужащих.

В российской воинской части избили солдат-срочников
Фото: ТАССТАСС

По словам россиянки, ночью 16 февраля ей позвонил сын и сообщил, что на него и сослуживцев напали старший прапорщик и сержант. Молодой человек отметил, что ему отбили почки предметом, похожим на биту.

Из рассказа сына женщина сделала вывод, что старший прапорщик был пьян. Ночью он стал сверять номера на тапочках и тумбочках срочников. Тех, у кого цифры не совпали, мужчина выстроил и начал избивать. Сын женщины решил вступиться за сослуживцев и схватил прапорщика за руки, попросив при этом сержанта успокоить пьяного. Но тот отказался ему помогать и нанес несколько ударов.

Известно, что от действий прапорщика и сержанта пострадали шесть срочников. По словам матери одного из солдат, нападавших задержали.

Произошедшее подтвердила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб. Она утверждает, что сейчас в части все преподносят как массовую потасовку между сослуживцами.

«Лента.ру» обратилась за комментарием в пресс-службу Министерства обороны России.

Ранее дагестанские солдаты жестоко избили сослуживца в армейской казарме. На кадрах видно, как двое неизвестных сначала по очереди, а потом вместе руками и ногами бьют лежащего на полу молодого человека. Судя по разговорам на записи, избивают его за то, что он «кинул пацанов».

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