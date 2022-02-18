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47 минут назад

Москвичка снова поверила «сотрудникам МММ» и отдала им сотни тысяч рублей

Мослента

79-летняя жительница Москвы дважды стала жертвой финансовой пирамиды, пишет Telegram-канал Shot. Она снова поверила «сотрудникам МММ» и отдала им сотни тысяч рублей.

Москвичка отдала «сотрудникам МММ» сотни тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

История пенсионерки началась в конце 90-х годов, когда она решила войти в финансовую пирамиду предпринимателя Сергея Мавроди. Тогда женщина, как и многие, потеряла все вложенные деньги.

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Уже в наши дни пенсионерке позвонили неизвестные, представившись сотрудниками МММ. Они заявили, что москвичка наконец-то сможет забрать свои потерянные деньги, которые почти за 30 лет превратились в девять тысяч долларов (681 750 рублей).

Однако выяснилось, что для получения денег необходимо выполнить одно условие — оплатить госпошлину. Обрадовавшаяся женщина согласилась и начала переводить мошенникам крупные суммы. Сначала 115 тысяч, потом 26, 71, 81, 173 тысячи рублей. Когда у нее закончились средства, аферисты предложили оформить ей кредит на 600 тысяч рублей.

В общей сложности россиянка потеряла 908 тысяч рублей. Именно в этот момент женщина поняла, что стала жертвой обмана. Москвичка обратилась в полицию. На данный момент ведется проверка.

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