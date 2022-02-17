Санкт-Петербург оказался под угрозой затопления

В Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы затопления. Об этом сообщила пресс-служба дирекции КЗС.

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Данная предосторожность вызвана приходом циклона Иления, который может вызвать морское нагонное наводнение. По прогнозу метеорологов, уровень воды в устье реки Невы может подняться до отметок в 160-170 сантиметров. Пиковые значения подъема уровня воды с финской стороны защитных дамб ожидаются в период с 8 до 11 часов 18 февраля 2022 года.

Также в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень опасности по ветру — ожидаются порывы до 20 метров в секунду.