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11 минут назад

В российском жилом доме взорвался самогонный аппарат

Lenta.ruиещё 2

В городе Южноуральск Челябинской области в жилом доме взорвался самогонный аппарат. Видео последствий взрыва публикует Telegram-канал «Челябинск №1».

В российском жилом доме взорвался самогонный аппарат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что из-за взрыва на последнем этаже выбиты рамы и стекла в двух окнах. По словам автора видеозаписи, с другой стороны дома «балкон весь вырвало».

Как сообщает канал, в результате инцидента пострадал 15-летний подросток. Его доставили в российскую больницу с ожогами тела горячей жидкостью и паром. О причинах взрыва информации нет.

Взрывной волной также выбило межкомнатные двери и входную дверь в квартиру. Предварительно, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена.

Ранее в Приморье в жилом доме взорвалась граната. В результате погиб один человек, пострадали еще шестеро россиян.

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