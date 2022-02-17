Бойца ММА расстреляли в центре Москвы

В центре Москвы охранник фитнес-клуба расстрелял бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного в мире спорта как Казах. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, в 30-летнего спортсмена выпустили шесть пуль.

Фото: Instagram Instagram

По предварительным данным, инцидент произошел, когда Дюсембаев приехал покупать абонемент в спортклуб. Он оставил свой автомобиль на парковке для оформления клубной карты. В какой-то момент к нему подошел охранник, который попросил убрать машину.

В результате начался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в бойца. После происшествия медики госпитализировали Дюсембаева — мужчина получил огнестрельное ранение в грудь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Состояние пострадавшего уточняется.