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28 минут назад

Бойца ММА расстреляли в центре Москвы

Елена Прошина

В центре Москвы охранник фитнес-клуба расстрелял бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного в мире спорта как Казах. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, в 30-летнего спортсмена выпустили шесть пуль.

Бойца ММА расстреляли в центре Москвы
Фото: InstagramInstagram

По предварительным данным, инцидент произошел, когда Дюсембаев приехал покупать абонемент в спортклуб. Он оставил свой автомобиль на парковке для оформления клубной карты. В какой-то момент к нему подошел охранник, который попросил убрать машину.

В результате начался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в бойца. После происшествия медики госпитализировали Дюсембаева — мужчина получил огнестрельное ранение в грудь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Состояние пострадавшего уточняется.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. Его базовый вид спорта – вольная борьба. На счету Казаха семь поединков, в которых две победы, четыре поражения и одна ничья.

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