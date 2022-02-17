Отцу экс-главы ФБК заменили условный срок на реальный

Окружной суд Ненецкого автономного округа (НАО) заменил условный срок в виде трех лет лишения свободы на реальный Юрию Жданову - отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова - за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.