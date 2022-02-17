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17 минут назад

Суд в НАО заменил условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК Юрию Жданову

ТАСС

Окружной суд Ненецкого автономного округа (НАО) заменил условный срок в виде трех лет лишения свободы на реальный Юрию Жданову - отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова - за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

Отцу экс-главы ФБК заменили условный срок на реальный
Фото:  @ioannzh/Instagram @ioannzh/Instagram

"Приговор отцу Ивана Жданова изменили. Три года условного срока заменили на три года реального", - написал адвокат в Twitter по итогам рассмотрения апелляционной жалобы стороны обвинения.

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