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55 минут назад

Опубликовано видео извинений депутата Закускина перед чеченкой

Александр Кузьмин

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин принес извинения пожилой уроженке Чечни, с которой у него произошел конфликт 10 февраля. Политик подарил Салиме Юсупхаджиевой цветы и корзину фруктов. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Подъем».

«Я всю ситуацию переосмыслил, действительно, не должен был так поступать. Вы — ровесница моей мамы. Вам — счастья, здоровья. Поправляйтесь. Надеюсь, что вы меня простите», – обратился к пенсионерке Закускин.

Инцидент между политиком и 68-летней женщиной произошел 10 февраля у мечети в Москве, где Юсупхаджиева нелегально продавала колбасу. Столичный политик распылил ей в лицо перцовый баллончик.

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