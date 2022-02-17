В России оштрафовали Google на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. О решении российской судебной инстанции говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

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Компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 административного кодекса России (неудаление владельцем ресурса информации, если обязанность по удалению предусмотрена законом РФ).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

10 февраля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видеохостингов (компании принадлежит сервис YouTube).