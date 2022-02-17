В центре Москвы произошла стрельба

В столице неизвестные разрисовали стену театра имени К. С. Станиславского. Охрана театра попыталась сделать замечание, однако в ответ один из злоумышленников выстрелил из пистолета в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В полицию поступило заявление, что 13 февраля неизвестные разрисовали стену Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а когда вышла охрана и сделала им замечание, один из них выстрелил в воздух из пистолета», - рассказал источник.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента полиция начала доследственную проверку.