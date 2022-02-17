В центре Москвы произошла стрельба

В столице неизвестные разрисовали стену театра имени К. С. Станиславского. Охрана театра попыталась сделать замечание, однако в ответ один из злоумышленников выстрелил из пистолета в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило заявление, что 13 февраля неизвестные разрисовали стену Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а когда вышла охрана и сделала им замечание, один из них выстрелил в воздух из пистолета», - рассказал источник.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента полиция начала доследственную проверку.
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – один из крупнейших театров России. Это один из первых режиссерских оперных театров в мире. Кроме его основателей в театре работали Всеволод Мейерхольд, Леонид Баратов и Лев Михайлов, ставили спектакли Вальтер Фельзенштейн, Гарри Купфер, Петер Штайн и другие.