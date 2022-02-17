Почти 100 человек погибли из-за оползней в Бразилии

Почти 100 человек погибли в результате сильнейших ливней и схода оползней в городе Петрополис в Бразилии. Об этом сообщает BBC News. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По информации издания, из-за аномальных дождей десятки домов на склонах холмов были разрушены, паводок смыл машины и разрушил инфраструктуру улиц. На видео попали мощные потоки воды, смывающие все на своем пути. Национальная служба гражданской обороны Бразилии рассказала, что на данный момент 24 человека были спасены живыми, 94 жителя стали жертвами стихии.

BBC News пишет, что службы спасения продолжают искать выживших. Как минимум 35 человек числятся пропавшими без вести. Сотни человек разместили во временных убежищах. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро подчеркнул, что обстановка в городе напоминает военную.