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38 минут назад

Почти 100 человек погибли из-за сильнейших оползней в Бразилии

Lenta.ru

Почти 100 человек погибли в результате сильнейших ливней и схода оползней в городе Петрополис в Бразилии. Об этом сообщает BBC News. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Почти 100 человек погибли из-за оползней в Бразилии
Фото: ReutersReuters

По информации издания, из-за аномальных дождей десятки домов на склонах холмов были разрушены, паводок смыл машины и разрушил инфраструктуру улиц. На видео попали мощные потоки воды, смывающие все на своем пути. Национальная служба гражданской обороны Бразилии рассказала, что на данный момент 24 человека были спасены живыми, 94 жителя стали жертвами стихии.

BBC News пишет, что службы спасения продолжают искать выживших. Как минимум 35 человек числятся пропавшими без вести. Сотни человек разместили во временных убежищах. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро подчеркнул, что обстановка в городе напоминает военную.

6 февраля сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли из-за последствий мощного тропического циклона на Мадагаскаре. Представитель властей островного государства Паоло Эмилио Рахолинариво рассказал, что 47 888 жителей были эвакуированы из-за рисков наводнений, их укрыли в специально созданных убежищах.

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