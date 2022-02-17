В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
41 минуту назад

В Липецкой области стая собак напала на девятилетнюю девочку

News.ru

В поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку, сообщает портал LipetskMedia. По словам отца ребёнка, инцидент произошел возле дома, когда девочка возвращалась из школы. В результате нападения школьница получила рваную рану и следы от укуса.

Стая собак напала на ребенка в Липецкой области
Фото: pixabay.compixabay.com

Уже дома мы увидели, что псы успели покусать мою дочку. Страшно представить, как могла пострадать моя дочь, если бы она была где-то далеко от дома, — рассказал отец девятилетней.

Он призвал других родителей быть бдительными и по возможности провожать детей в школу.

Ранее в Генеральной прокуратуре России выступили с предложение разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. При этом отмечается, что отсутствие этих критериев угрожает жизни и здоровью граждан.

При этом в ведомстве не уточнили дальнейшую судьбу животного, которое будет признано «агрессивным», согласно новому закону. В настоящее время по законодательству все безнадзорные животные обязаны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать несъёмную метку, а затем должны быть возвращены в места обитания, если не был найден хозяин.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители