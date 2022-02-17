Обвиняемая в гибели пациентов медсестра попыталась покончить с собой

В Санкт-Петербурге старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1, которую обвиняют по делу о смерти семи пациентов после рентгена желудка, попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «Новая газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Женщина попыталась совершить самоубийство на трассе в Ленинградской области, однако водитель успел затормозить. Сейчас российская медсестра находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В два часа позвонила дочь. Она ехала по трассе в том направлении, в котором мать чуть раньше пошла. Увидела на дороге ГИБДД, грузовой автомобиль, остановилась и узнала, что за беда», — заявил муж медсестры.

Также россиянин рассказал, что до попытки суицида медсеестра сказала, что направляется в магазин. Она оставила предсмертную записку.