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35 минут назад

Адвокат раскрыл детали допроса и обыска у политолога Соловья

ТК «Звезда»

Адвокат политолога Валерия Соловья Алексей Добрынин в беседе со «Звездой» рассказал подробности, связанные с допросом своего подзащитного в СК. По его словам, Соловей и его сын на допросе исчерпывающе ответили на все вопросы, далее их отпустили под подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Раскрыты детали допроса и обыска у Соловья
Фото: modusclubrus/Facebookmodusclubrus/Facebook

«К Валерию сегодня приехали домой с обыском, обыск проводили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено осенью 21 года по статье 282 о возбуждении ненависти и вражды. После этого попросили проехать в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля. СМИ написали, что его задержали, никто его не задерживал, спокойно попросили проехать», - говорит Добрынин.

Также адвокат подтвердил, что политолога отпустили из следственных органов в качестве свидетеля. Более того, говорит Добрынин, доподлинно неизвестно, против кого возбуждено уголовное дело.

Появились подробности задержания Соловья

Напомним, политолог Валерий Соловей вместе со своим сыном были доставлены в следственные органы в качестве свидетелей по уголовному делу. По словам супруги Соловья, об иных подробностях ситуации не известно.

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