Раскрыты детали допроса и обыска у Соловья

«К Валерию сегодня приехали домой с обыском, обыск проводили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено осенью 21 года по статье 282 о возбуждении ненависти и вражды. После этого попросили проехать в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля. СМИ написали, что его задержали, никто его не задерживал, спокойно попросили проехать», - говорит Добрынин.