Появились подробности задержания политолога Соловья

У задержанного политолога и экс-профессора МГИМО Валерия Соловья изъяли всю цифровую технику, принадлежащую ему и членам его семьи. Появившиеся подробности задержания сообщает Telegram-канал Baza.

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При этом Baza обращает отдельное внимание на то, что доступ к личному телефону Соловья не был защищен паролем, и сотрудники Следственного комитета получили доступ ко всем переговорам и перепискам политолога.

Помимо телефонов, ноутбуков и компьютеров правоохранители также забрали у экс-профессора его загранпаспорт. С супруги Соловья, Татьяны, следователи взяли подписку о неразглашении.

Telegram-канал 112 сообщил, что следователи задержали племянника Соловья Федора. У него также была изъята вся техника.