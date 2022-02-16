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20 минут назад

112: политолог Соловей и его сын после допроса покинули здание СК РФ

Газета.Ruиещё 15

Допрос политолога Валерия Соловья закончен, сообщает Telegram-канал 112. Политолог вместе с сыном покинули здание Следственного комитета РФ. По информации издания, оба они проходят свидетелями по делу об экстремизме.

Политолог Соловей покинул здание СК РФ
Фото: ТАССТАСС

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале "Генерал СВР".

Как сообщает RT со ссылкой на близкий к следствию источник, по делу политолога будет назначена лингвистическая экспертиза: следователи изучат публичные высказывания Соловья в соцсетях на предмет разжигания розни.

Ранее в доме Соловья и его родственников прошли обыски. В отношении Соловья возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По информации источников, профессор Соловей публиковал посты в анонимном Telegram-канале "Генерал СВР" о сотрудниках органов власти России.

В 2019 году Соловей написал в Facebook, что уходит из МГИМО "по политическим причинам". Он рассказал "Интерфаксу", что его "попросили" уйти, сообщив, что его дальнейшее пребывание в институте "крайне нежелательно".

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