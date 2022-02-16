В Москве задержан политолог Соловей

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве. Об этом жена профессора Татьяна Соловей сообщила РИА Новости.

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По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у профессора, а также изъяли всю технику. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу..

По информации Telegram-канала «Подъем», Соловей является фигурантом уголовного дела по части второй статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»).