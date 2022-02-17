Расчленившего транссексуала освободили из зала суда в Петербурге

Суд переквалифицировал действия актера Юрия Яновского, обвиняемого в убийстве транссексуала из Таджикистана, на превышение самообороны, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. В результате ему засчитали срок нахождения в СИЗО и освободили из зала суда после оглашения приговора.

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«При поступлении дела в суд Яновскому вменялась ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ, суд переквалифицировал его действия на ч.1 ст. 108 (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в колонии общего режима. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, где Яновский (известный под псевдонимом Юра Тверской) назначил 24-летней трансгендерной девушке очередную встречу. Мужчине показалось, что она собирается его усыпить и совершить кражу, поэтому зарезал девушку кухонным ножом. После расчленил тело пилой и выбросил останки в реку.

Летом того же года фрагменты тела обнаружил в реке 16-летний подросток. Актера задержали по подозрению в убийстве.

По информации следователей, актер уже был судим за стрельбу в квартире актерского дома Басина на площади Островского во время игры в покер в 2017 году.