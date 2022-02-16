В Подмосковье упал легкомоторный самолет

Вблизи населенного пункта Торбеево в Ступинском районе Московской области упал легкомоторный самолет PZL-104 Wilga. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.

Согласно видео с места событий, перевернутое воздушное судно с логотипом авиакомпании S7 потерпело крушение рядом с лесополосой. Отмечается, что самолет выполнял в Подмосковье тренировочный полет. После посадки во время маневра судно опрокинулось и перевернулось на бок.