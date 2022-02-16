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1 час назад

Мигрант напал с ножом на полицейских в Москве

Газета.Ru

Вечером 15 февраля на Медынской улице в Москве подозреваемый в краже 23-летний мужчина, предположительно уроженец Таджикистана, во время задержания напал с ножом на полицейских, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мигрант напал на полицейских в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате травмы получили двое сотрудников правоохранительных органов, медики диагностировали у них резаные раны кистей рук.

«Один из сотрудников полиции был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам источника, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские

По данным агентства, инцидент произошел в доме знакомой задержанного, к которой тот пришел в гости. Сам мужчина не имеет места жительства в Москве.

Ранее при задержании пьяных мигрантов в Царицыно пострадали двое полицейских.

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