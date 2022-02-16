Россиянки подрались в эфире «Первого канала»

Жительницы Курганской области подрались в студии «Первого канала» на передаче «Мужское Женское». Выпуск был посвящен скандальной истории с издевательством над двухлетним малышом в Кипельском детском доме. В нем приняла участие мать пострадавшего ребенка Ирина Басова, у которой пятеро детей в детдомах.

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«Еще одна соседка, которая принимала активное участие в вашей жизни и в жизни ваших детей, готова выйти в эту студию. Зинаида идите к нам», — сказал ведущий шоу Александр Гордон, после чего произошла драка между женщинами.

Басова рассказала, что ранее с мужем и детьми проживала в деревне. Случился пожар — сгорела баня. Повредилось электроснабжение дома, поэтому семья решила переехать в Курган. В городе у женщины изъяли пятерых детей: они были без одежды и еды в антисанитарных условиях. Соседи семьи заявили, что в поджоге подозревают саму Басову, которая мечтала переехать в город и совсем не занималась своими детьми.

Басова имеет долг по алиментам — более 600 тысяч рублей, живет в съемной квартире с новорожденной дочерью. На вопрос о материнском капитале, заявила, что взяла займ под строительство дома. Завершая передачу Гордон предрек женщине лишение родительских прав, колонию-поселение и уголовное дело за растрату маткапитала.