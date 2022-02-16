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45 минут назад

Жительницы Курганской области подрались в эфире «Первого канала». Видео

Ura.Ru

Жительницы Курганской области подрались в студии «Первого канала» на передаче «Мужское Женское». Выпуск был посвящен скандальной истории с издевательством над двухлетним малышом в Кипельском детском доме. В нем приняла участие мать пострадавшего ребенка Ирина Басова, у которой пятеро детей в детдомах.

Россиянки подрались в эфире «Первого канала»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одна соседка, которая принимала активное участие в вашей жизни и в жизни ваших детей, готова выйти в эту студию. Зинаида идите к нам», — сказал ведущий шоу Александр Гордон, после чего произошла драка между женщинами.

Басова рассказала, что ранее с мужем и детьми проживала в деревне. Случился пожар — сгорела баня. Повредилось электроснабжение дома, поэтому семья решила переехать в Курган. В городе у женщины изъяли пятерых детей: они были без одежды и еды в антисанитарных условиях. Соседи семьи заявили, что в поджоге подозревают саму Басову, которая мечтала переехать в город и совсем не занималась своими детьми.

Басова имеет долг по алиментам — более 600 тысяч рублей, живет в съемной квартире с новорожденной дочерью. На вопрос о материнском капитале, заявила, что взяла займ под строительство дома. Завершая передачу Гордон предрек женщине лишение родительских прав, колонию-поселение и уголовное дело за растрату маткапитала.

В ноябре 2021 года стало известно, что старшие воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали двухлетнего малыша, который попал в детдом из расформированного дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. Было заведено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль. Подростка отправили в СИЗО на время следственной проверки. Единственный специализированный Дом ребенка в Кургане переоборудовали под ковидный госпиталь в октябре. Часть детей перевели в Кипельский детский дом, который не раз попадал под проверки прокуратуры из-за беспорядков. В конце декабря малышей из сельских детдомов перевели в Курган.

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